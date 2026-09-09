В Рязанской области для туристов открыли усадьбу фон Дервиза

Усадьбу фон Дервиза в селе Кирицы Спасского округа открыли для туристов. Сотрудники санатория будут проводить по субботам организованные экскурсии, на которые можно попасть только по предварительной записи по телефону +7 (4912) 97-18-87, доб. 6201.