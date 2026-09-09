В Рязани врачи достали из пищевода семилетней девочки монету

В Рязани спасли семилетнюю девочку, проглотившую двухрублевую монету. Об этом 9 сентября сообщили в соцсетях ОДКБ им. Н. В Дмитриевой. Отмечается, что девочка проглотила монету во время игры. Металлический предмет застрял в верхней части пищевода. Как объяснили в больнице, там из-за физиологически узкого участка чаще всего задерживаются инородные тела. Врачи хирургического отделения выполнили процедуру гастроскопии со специальным оборудованием. Девочку выписали, она чувствует себя хорошо.

В Рязани спасли семилетнюю девочку, проглотившую двухрублевую монету. Об этом 9 сентября сообщили в соцсетях ОДКБ им. Н. В Дмитриевой.

Отмечается, что девочка проглотила монету во время игры. Металлический предмет застрял в верхней части пищевода. Как объяснили в больнице, там из-за физиологически узкого участка чаще всего задерживаются инородные тела.

Врачи хирургического отделения выполнили процедуру гастроскопии со специальным оборудованием. Девочку выписали, она чувствует себя хорошо.