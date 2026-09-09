В Рязани скосили траву на улице Новоселов после обращения местной жительницы

В Рязани на улице Новоселов провели покос травы. Об этом сообщили в группе «МЦУ Рязань». Отмечается, что ранее местная жительница пожаловалась на заросшем участке между домами 50, корп. 2, и 50, корп. 3, рядом с магазином «Дикси». Сотрудники отреагировали на запрос: скосили траву и привели территорию в порядок.

В Рязани на улице Новоселов провели покос травы. Об этом сообщили в группе «МЦУ Рязань».

Отмечается, что ранее местная жительница пожаловалась на заросшем участке между домами 50, корп. 2, и 50, корп. 3, рядом с магазином «Дикси».

Сотрудники отреагировали на запрос: скосили траву и привели территорию в порядок.