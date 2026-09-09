В Рязани сбили ребенка на велосипеде

Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, ДТП произошло в микрорайоне Шлаковый. «Под колёса автомобиля попал ребёнок, ехавший на велосипеде», — отмечается в сообщении. На кадрах видно, что вокруг столпились люди. Свидетели вызвали скорую помощь. Информация о состоянии пострадавшего пока неизвестна.