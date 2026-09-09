В Рязани проведут проверку крыши многоэтажки после полугодовых протечек

В госжилинспекции прокомментировали протечку крыши в многоэтажном доме на улице Касимовском шоссе, № 25 корпус 1. Об стало известно из социальных сетей губернатора. «11 сентября управляющая компания вместе с Фондом капитального ремонта проведут проверку по указанному адресу. О результатах проверки сообщим Вам дополнительно. Ситуацию держим на контроле», — сообщили в ведомстве. Ранее жительница Рязани рассказала в соцсетях, что крыша в доме течёт уже более полугода. Из-за этого 80-летнему пенсионеру приходится самостоятельно спасать своё имущество от воды с помощью тазов.

В госжилинспекции прокомментировали протечку крыши в многоэтажном доме на улице Касимовском шоссе, № 25 корпус 1. Об стало известно из социальных сетей губернатора.

«11 сентября управляющая компания вместе с Фондом капитального ремонта проведут проверку по указанному адресу. О результатах проверки сообщим Вам дополнительно. Ситуацию держим на контроле», — сообщили в ведомстве.

Ранее жительница Рязани рассказала в соцсетях, что крыша в доме течёт уже более полугода. Из-за этого 80-летнему пенсионеру приходится самостоятельно спасать своё имущество от воды с помощью тазов.