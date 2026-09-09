В Рязани пройдет IX деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области»

Отмечается, что форум соберет экспортеров, экспертов и представителей бизнеса из разных стран для обсуждения перспектив сотрудничества, поиска решений для преодоления торговых ограничений и новых деловых партнеров. Возрастное ограничение — 18+.

23-25 сентября в Рязани пройдет IX деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области». Об этом сообщила зампредседателя облправительства Юлия Швакова в своих соцсетях.

Отмечается, что форум соберет экспортеров, экспертов и представителей бизнеса из разных стран для обсуждения перспектив сотрудничества, поиска решений для преодоления торговых ограничений и новых деловых партнеров.

В программе мероприятия — пленарное заседание на тему «Международная кооперация и экспорт в эпоху многополярности», круглые столы и панельные дискуссии по актуальным вопросам трансграничной торговли. Отдельные секции будут посвящены трансграничным платежам, логистике и адаптации продукта под азиатские рынки.

Как указала Юлия Швакова, важным событием станет межрегиональная закупочная сессия в формате B2B с байерами из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Китая, Туркменистана, Вьетнама, Индонезии, Малайзии. Представители Российского экспортного центра проведут сессии, посвященные поддержке экспорта, с предпринимателями, представителями деловых объединений, Торгово-промышленной палаты.

«Приглашаю всех, кто заинтересован в экспорте своей продукции за рубеж, принять участие в форуме. Это реальный шанс получить экспертизу в сфере внешнеэкономической деятельности, обменяться опытом и выйти на новые контракты», — написала Юлия Швакова.

Узнать подробности деловой программы и подать заявку можно на официальном сайте форума по ссылке .

Возрастное ограничение — 18+.