В Рязани появится памятный знак, посвященный заводу «РЯЗСЕЛЬМАШ»

На месте бывшего завода на улице Чапаева в Рязани установят памятный знак, посвящённый заводу «РЯЗСЕЛЬМАШ». Соответствующий тендер на выполнение работ опубликован на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляет 3,7 миллиона рублей. На выполнение всех работ отводится 60 календарных дней с момента подписания контракта. Подрядчику предстоит изготовить конструкцию высотой не менее 2,2 метра из полированной нержавеющей стали толщиной 3 мм.

На месте бывшего завода на улице Чапаева в Рязани установят памятный знак, посвящённый заводу «РЯЗСЕЛЬМАШ». Соответствующий тендер на выполнение работ опубликован на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляет 3,7 миллиона рублей.

На выполнение всех работ отводится 60 календарных дней с момента подписания контракта.

Подрядчику предстоит изготовить конструкцию высотой не менее 2,2 метра из полированной нержавеющей стали толщиной 3 мм.

Кроме того, в рамках контракта подрядчик обустроит тротуары из бетонных плит с бордюрами, установит три скамейки и урны, а также шесть Г-образных фонарей.

Завод «Рязсельмаш» — рязанское предприятие, основанное ещё в 1905 году. В годы Великой Отечественной войны выпускало боеприпасы. После войны завод продолжал работать, но в 90-е годы прекратил существование, а в 2016 году его последние корпуса снесли. Сейчас на этом месте возведены жилые кварталы.