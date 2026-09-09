В Рязани отработали порядок действий при повреждении дома беспилотником

В Московском районе Рязани прошла очередная тренировка по гражданской обороне. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Согласно легенде учений, беспилотник повредил жилой многоквартирный дом, в нем возник пожар. В ходе тренировки профильные службы отработали, как им действовать в такой ситуации. Отмечается, что после поступления учебного сигнала тревоги на место прибыли сотрудники регионального управления МЧС, полиции, Росгвардии, аварийно-спасательной службы, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и администрации Рязани. Сразу же организовали работу оперштаба.

В Московском районе Рязани прошла очередная тренировка по гражданской обороне. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно легенде учений, беспилотник повредил жилой многоквартирный дом, в нем возник пожар. В ходе тренировки профильные службы отработали, как им действовать в такой ситуации.

Отмечается, что после поступления учебного сигнала тревоги на место прибыли сотрудники регионального управления МЧС, полиции, Росгвардии, аварийно-спасательной службы, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и администрации Рязани. Сразу же организовали работу оперштаба.

Особое внимание во время учений уделяли оказанию помощи и обеспечению безопасности жителей пострадавшего дома, в том числе эвакуации людей в пункт временного размещения с использованием автобусов, а также последующей организации для них горячего питания, необходимых бытовых условий.

По данным мэрии, следующие учения планируют провести зимой.