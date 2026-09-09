В Рязани мигранта лишили гражданства за уклонение от воинского учета

В Рязанской области у 42-летнего уроженца страны Средней Азии прекратили российское гражданство из-за уклонения от постановки на воинский учет. Об этом сообщили в региональном УМВД. Мужчина получил российское гражданство в декабре 2025 года. После этого он должен был в течение двух недель обратиться в военкомат или в течение недели подать заявление через портал Госуслуг для постановки на первоначальный воинский учет. Однако мужчина этого не сделал.

В Рязанской области у 42-летнего уроженца страны Средней Азии прекратили российское гражданство из-за уклонения от постановки на воинский учет. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Мужчина получил российское гражданство в декабре 2025 года. После этого он должен был в течение двух недель обратиться в военкомат или в течение недели подать заявление через портал Госуслуг для постановки на первоначальный воинский учет.

Однако мужчина этого не сделал.

В УМВД отметили, что воинский учет является частью воинской обязанности гражданина России. Ведомство приняло решение о прекращении гражданства мужчины. Основанием стал пункт 2 части 1 статьи 22 Федерального закона № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».