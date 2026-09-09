В Рязани иномарка сбила 16-летнюю девушку
ДТП произошло 8 сентября, примерно в 17:30, около дома № 26 на улице Баженова. Предварительно полицейские установили, что 51-летний местный житель, управляя автомобилем «Фольксваген Джетта», сбил 16-летнюю девушку. Пешеход получила травмы. Ее госпитализировали. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.
В Рязани иномарка сбила 16-летнюю девушку. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.
ДТП произошло 8 сентября, примерно в 17:30, около дома № 26 на улице Баженова.
Предварительно полицейские установили, что 51-летний местный житель, управляя автомобилем «Фольксваген Джетта», сбил 16-летнюю девушку.
Пешеход получила травмы. Ее госпитализировали.
Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.