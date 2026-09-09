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В России спрос на услуги в сфере красоты вырос на 7%
В августе 2026 года спрос на услуги в сфере красоты в России вырос на 7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Авито Подработки» и «Авито Услуг». При этом россияне стали чаще обращаться к специалистам за помощью в создании образа. Спрос на подбор образа для мероприятия увеличился на 81%, на имидж-консультации — на 61%, а на услуги стилистов — на 34%.

В августе 2026 года спрос на услуги в сфере красоты в России вырос на 7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Авито Подработки» и «Авито Услуг».

При этом россияне стали чаще обращаться к специалистам за помощью в создании образа. Спрос на подбор образа для мероприятия увеличился на 81%, на имидж-консультации — на 61%, а на услуги стилистов — на 34%.

Вырос интерес и к парикмахерским услугам. Женские стрижки стали искать на 21% чаще, мужские — на 40%. Спрос на биозавивку увеличился на 90%, химическую завивку — на 60%, мелирование — на 15%.

Одновременно растет интерес к подработке в бьюти-сфере. За январь-август число желающих найти дополнительную работу среди мастеров индустрии красоты увеличилось на 12% год к году.