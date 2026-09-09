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В России назвали четыре сценария развития СВО на Украине
Первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук сообщил, что каждый из сценариев требует тщательного расчета ресурсов. Пинчук выделил первый сценарий, который предполагает полное взятие Донбасса, для чего Вооруженным силам России потребуется до 600 тыс. человек. Второй сценарий включает установление контроля над левобережной частью Украины до Днепра, что потребует до 1,2 млн бойцов. Третий сценарий подразумевает освобождение всей Украины до границ НАТО, а четвертый — выход российских войск к Приднестровью. Эксперт подчеркнул, что для реализации любого из сценариев, кроме взятия Донбасса, России необходимо перейти на «военные рельсы», полностью перестроить экономику и систему управления, а также мобилизовать внутренние ресурсы.

Первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук в беседе с «Царьградом» обозначил четыре базовых сценария развития специальной военной операции на Украине, передает «Газета. ру».

По его словам, каждый из этих сценариев требует тщательного расчета ресурсов.

Пинчук выделил первый сценарий, который предполагает полное взятие Донбасса, для чего Вооруженным силам России потребуется до 600 тыс. человек. Второй сценарий включает установление контроля над левобережной частью Украины до Днепра, что потребует до 1,2 млн бойцов. Третий сценарий подразумевает освобождение всей Украины до границ НАТО, а четвертый — выход российских войск к Приднестровью.

Эксперт подчеркнул, что для реализации любого из сценариев, кроме взятия Донбасса, России необходимо перейти на «военные рельсы», полностью перестроить экономику и систему управления, а также мобилизовать внутренние ресурсы. Однако на данный момент выбор делается в пользу сохранения привычного образа жизни населения России.