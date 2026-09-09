Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 09
20°
Чтв, 10
25°
Птн, 11
20°
ЦБ USD 85.46 -1.01 10/09
ЦБ EUR 99.25 -1.25 10/09
Нал. USD 85.51 / 86.69 09/09 18:15
Нал. EUR 100.50 / 101.49 09/09 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
Вчера 13:27
1 340
В Рязани сотня средневековых бойцов поучаствовали в рыцарском турнире...
5 сентября территория Борок наполнилась размеренным зво...
7 сентября 16:50
644
Как топливо Евро-2 и Евро-3 влияет на современные автомобили
Топливо стандартов Евро-2, -3 и -4 значительно уступает...
4 сентября 12:54
1 575
Почему бензин в Рязани продаётся по 120 рублей и когда появится Евро-2...
Бензин по 120 рублей на заправках в Рязани уже давно ни...
3 сентября 13:32
3 882
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В России начнут восстанавливать ткани носа собственными клетками пациента
Ученые Сеченовского Университета завершили испытания нового клеточного продукта под названием «СеченовРино». Этот продукт помогает восстанавливать поврежденные ткани в носу, такие как слизистая, хрящ и кость, а также предотвращает образование рубцов. Первые операции с использованием «СеченовРино» планируется провести до конца 2026 года или в начале 2027 года. Новая технология предназначена для лечения серьезных проблем, таких как перфорации носовой перегородки и синдром пустого носа, которые могут возникать после травм или операций. «СеченовРино» восстанавливает ткани с помощью клеток, полученных из жировой ткани самого пациента. Эти клетки помогают заживлению и восстановлению нормальной структуры носа.

Ученые Сеченовского Университета завершили испытания нового клеточного продукта под названием «СеченовРино». Как отмечает «Газета. ру», этот продукт помогает восстанавливать поврежденные ткани в носу, такие как слизистая, хрящ и кость, а также предотвращает образование рубцов.

Первые операции с использованием «СеченовРино» планируется провести до конца 2026 года или в начале 2027 года.

Новая технология предназначена для лечения серьезных проблем, таких как перфорации носовой перегородки и синдром пустого носа, которые могут возникать после травм или операций. Эти состояния приводят к неприятным симптомам, таким как сухость, кровотечения и проблемы с обонянием. В отличие от традиционных методов, которые просто закрывают дефекты, «СеченовРино» восстанавливает ткани с помощью клеток, полученных из жировой ткани самого пациента. Эти клетки помогают заживлению и восстановлению нормальной структуры носа.

Первые испытания показали, что через два месяца после введения продукта большинство перфораций полностью заживают, а новые ткани становятся похожими на здоровые. При этом не было замечено серьезных побочных эффектов. По словам ученого Михаила Свистушкина, пациенты уже начали обращаться за лечением.