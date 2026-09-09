В России начнут восстанавливать ткани носа собственными клетками пациента

Ученые Сеченовского Университета завершили испытания нового клеточного продукта под названием «СеченовРино». Этот продукт помогает восстанавливать поврежденные ткани в носу, такие как слизистая, хрящ и кость, а также предотвращает образование рубцов. Первые операции с использованием «СеченовРино» планируется провести до конца 2026 года или в начале 2027 года. Новая технология предназначена для лечения серьезных проблем, таких как перфорации носовой перегородки и синдром пустого носа, которые могут возникать после травм или операций. «СеченовРино» восстанавливает ткани с помощью клеток, полученных из жировой ткани самого пациента. Эти клетки помогают заживлению и восстановлению нормальной структуры носа.

Ученые Сеченовского Университета завершили испытания нового клеточного продукта под названием «СеченовРино». Как отмечает «Газета. ру», этот продукт помогает восстанавливать поврежденные ткани в носу, такие как слизистая, хрящ и кость, а также предотвращает образование рубцов.

Первые операции с использованием «СеченовРино» планируется провести до конца 2026 года или в начале 2027 года.

Новая технология предназначена для лечения серьезных проблем, таких как перфорации носовой перегородки и синдром пустого носа, которые могут возникать после травм или операций. Эти состояния приводят к неприятным симптомам, таким как сухость, кровотечения и проблемы с обонянием. В отличие от традиционных методов, которые просто закрывают дефекты, «СеченовРино» восстанавливает ткани с помощью клеток, полученных из жировой ткани самого пациента. Эти клетки помогают заживлению и восстановлению нормальной структуры носа.

Первые испытания показали, что через два месяца после введения продукта большинство перфораций полностью заживают, а новые ткани становятся похожими на здоровые. При этом не было замечено серьезных побочных эффектов. По словам ученого Михаила Свистушкина, пациенты уже начали обращаться за лечением.