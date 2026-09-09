В регионах России исполнено свыше 1,6 млн договоров на догазификацию домовладений

В Координационном центре при Правительстве РФ состоялось заседание Федерального штаба по газификации под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака. В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев, первый заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин, заместитель начальника контрольного управления Президента РФ Валентин Летуновский, председатель комитета Государственной Думы РФ по энергетике Николай Шульгинов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, представители федеральных министерств и ведомств, главы субъектов РФ.

В Координационном центре при Правительстве РФ состоялось заседание Федерального штаба по газификации под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака. В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев, первый заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин, заместитель начальника контрольного управления Президента РФ Валентин Летуновский, председатель комитета Государственной Думы РФ по энергетике Николай Шульгинов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, представители федеральных министерств и ведомств, главы субъектов РФ.

Основной темой стала президентская программа догазификации. Всего к настоящему времени от жителей страны принято 1,97 млн заявок, большая часть переведена в договоры, 1,63 млн из которых исполнены — сети проложены к границам земельных участков граждан. К газу подключено свыше 1,2 млн домовладений. Непосредственно в 2026 г. принято 186 тыс. заявок, заключено 178 тыс. договоров, 156 тыс. договоров исполнены, выполнено 136 тыс. подключений.

Продолжается догазификация социальных объектов: заключено 1,3 тыс. договоров, более 950 исполнены, в 422 медицинских и образовательных учреждениях уже пользуются газом.

«Мы уверенно движемся к целевому показателю на 2026 год — плюс 250 тыс. подключений. Уверен, что во взаимодействии с федеральными властями, властями субъектов, партией „Единая Россия“, региональными операторами газификации и независимыми газовыми компаниями данный показатель будет достигнут. В целом за все время реализации президентского социального проекта техническая возможность газификации создана для более чем 1,9 млн домовладений. Призываем жителей активнее готовить свои дома к приему сетевого ресурса, чтобы можно было встретить зиму в тепле и комфорте», — отметил Сергей Густов.

Рязанская область в числе лидеров страны по объему газификации.

В рамках программы развития газоснабжения и газификации региона за период 2021—2025 годов было построено 6 межпоселковых и 4 распределительных газопроводов в Михайловском, Скопинском, Сапожковском, и Рыбновском районах Рязанской области. Завершены строительно-монтажные работы и введены в эксплуатацию 78 км межпоселковых газопроводов.

С начала действия президентской программы догазификации принято в работу более 16,6 тыс. заявок от населения. К границам свыше 15,2 тыс. участков уже подведен газ. Выполнено более 11,4 тыс. подключений.

До конца 2026 года жители 9 населенных пунктов Рязанской области смогут газифицировать свои дома — это деревни Стафурлово, Матюнино и Синец Рязанского муниципального округа, Милованово, Шатилово Спасского округа, Федоровка Михайловского округа, Красная яблонька и Марфинка Сапожкоского округа, Озерки в Клепиковском округе.

В 2027 году доступ к сетевому газу получат еще 24 деревни, в 2028ом — 30 населенных пунктов.