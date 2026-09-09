В Пермском крае мужчина зарезал 19-летнего знакомого во время ссоры

В Горнозаводске Пермского края 34-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве 19-летнего знакомого. По данным следствия, мужчина нанес ему не менее десяти ударов ножом во время ссоры. По версии СК, днем 28 августа обвиняемый распивал спиртное с молодым человеком в квартире на улице Октябрьской. Между ними произошел конфликт, во время которого мужчина напал на знакомого с ножом. От полученных ранений 19-летний юноша скончался на месте. После этого обвиняемый переместил тело, чтобы скрыть следы преступления.

В Горнозаводске Пермского края 34-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве 19-летнего знакомого. По данным следствия, мужчина нанес ему не менее десяти ударов ножом во время ссоры.

По версии СК, днем 28 августа обвиняемый распивал спиртное с молодым человеком в квартире на улице Октябрьской. Между ними произошел конфликт, во время которого мужчина напал на знакомого с ножом.

От полученных ранений 19-летний юноша скончался на месте. После этого обвиняемый переместил тело, чтобы скрыть следы преступления.

Личность и местонахождение подозреваемого установили следователи СК совместно с сотрудниками полиции. Мужчину задержали, он признал вину.

Суд по ходатайству следствия отправил обвиняемого под стражу. Дело расследуют по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Следователи назначили судебные экспертизы и допрашивают свидетелей.

Ранее в Горнозаводске разыскивали 19-летнего Данила Фистина, который пропал 27 августа. 7 сентября стало известно о смерти молодого человека. В СК официально подтвердили убийство.