В Новороссийске при атаке БПЛА четыре человека погибли, еще 29 пострадали

Кондратьев уточнил, что среди погибших есть ребенок. Пострадали 29 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Всем оказывается медпомощь.

В Новороссийске при атаке БПЛА четыре человека погибли. Об этом 9 сентября сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, ночью отражена массированная атака БПЛА на регион. Отмечается, что основной удар пришелся по Новороссийску.

Кондратьев уточнил, что среди погибших есть ребенок. Пострадали 29 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Всем оказывается медпомощь.

Губернатор добавил, что в Новороссийске после атаки повреждены три частных и пять многоквартирных домов. Кроме того, пострадало здание православного храма и детского сада. На местах работают оперативные и спасательные службы.

Помимо этого, в Анапе обломки дрона повредили три частных дома и детский сад. Там пострадавших нет. Последствия атаки также устраняют в Крымском и Темрюкском районах.