В Касимове открыли новое помещение стоматологической поликлиники

Стоматологическая поликлиника Касимовской ЦРБ переехала в новое отремонтированное помещение в здании бывшего роддома. Более 10 лет стоматологи принимали пациентов на первом этаже поликлиники № 1. После ремонта врачи и пациенты получили просторные и светлые кабинеты, оборудованные с учетом современных требований.

Стоматологическая поликлиника Касимовской ЦРБ переехала в новое отремонтированное помещение в здании бывшего роддома. Об этом сообщили в медучреждении.

Более 10 лет стоматологи принимали пациентов на первом этаже поликлиники № 1. После ремонта врачи и пациенты получили просторные и светлые кабинеты, оборудованные с учетом современных требований.

Для удобства пациентов в поликлинике организовали «бесшовную регистратуру». Теперь после предварительной записи человеку не нужно обращаться в отдельное окно — он может сразу пройти к нужному врачу в назначенное время.

Записаться на прием можно через Госуслуги, инфомат в холле, по телефону или через колл-центр. В широких коридорах оборудовали места, где пациенты могут отдохнуть до и после процедур.

Фото: Касимовская ЦРБ.