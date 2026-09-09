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В Касимове 12 сентября ограничат движение из-за празднования Дня города
В Касимове 12 сентября временно ограничат движение транспорта из-за мероприятий, посвященных Дню города, и массового забега «Динамо бежит по ночному Касимову». С 6:00 до 23:00 движение ограничат на участке от улицы Советской до пересечения с улицей 50 лет ВЛКСМ и далее до пересечения с улицей Карла Маркса. Кроме того, с 18:30 до 20:30 ограничения будут действовать на улицах Карла Либкнехта, Комарова, 50 лет ВЛКСМ, Советской, 50 лет СССР, Татарской, Ленина, Володарского, Терешковой, Пролетарской, Свердлова, Дзержинского, Набережной и Губарева.

В Касимове 12 сентября временно ограничат движение транспорта из-за мероприятий, посвященных Дню города, и массового забега «Динамо бежит по ночному Касимову». Об этом сообщили в администрации Касимовского округа.

С 6:00 до 23:00 движение ограничат на участке от улицы Советской до пересечения с улицей 50 лет ВЛКСМ и далее до пересечения с улицей Карла Маркса.

Кроме того, с 18:30 до 20:30 ограничения будут действовать на улицах Карла Либкнехта, Комарова, 50 лет ВЛКСМ, Советской, 50 лет СССР, Татарской, Ленина, Володарского, Терешковой, Пролетарской, Свердлова, Дзержинского, Набережной и Губарева.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Фото: администрация Касимовского округа.