В Иркутской области 15-летний школьник получил 8 лет за убийство двух девушек

Суд признал подростка виновным в двойном убийстве с особой жестокостью. С него также взыскали 5 миллионов рублей в пользу матерей погибших. Трагедия произошла в октябре 2025 года. Из-за ревности молодой человек напал с ножом на 14-летнюю знакомую в подъезде и нанес ей более 40 ударов лезвием. На помощь выбежала 23-летняя соседка, которой подросток нанес пять ранений. Обе девушки скончались в больнице.

В Иркутской области 15-летний школьник получил 8 лет за убийство двух девушек. Об этом сообщает ТАСС.

Суд признал подростка виновным в двойном убийстве с особой жестокостью. С него также взыскали 5 миллионов рублей в пользу матерей погибших.

Трагедия произошла в октябре 2025 года. Из-за ревности молодой человек напал с ножом на 14-летнюю знакомую в подъезде и нанес ей более 40 ударов лезвием. На помощь выбежала 23-летняя соседка, которой подросток нанес пять ранений.

Обе девушки скончались в больнице.