В Госдуму внесли законопроект о снижении НДС и повышении лимита УСН для МСП

Как отметили авторы инициативы, в этом году в России малый и средний бизнес столкнулся с проблемами из-за высокой стоимости кредитов и увеличения налоговой нагрузки. Законопроектом предлагаются следующие меры: Снизить НДС с 22% до 20% — чтобы уменьшить давление на цепочки поставок, производство, торговлю и сферу услуг и снизить риск переноса налоговой нагрузки в конечные цены. Вернуть порог доходов в 60 млн рублей для организаций и ИП, применяющих УСН, при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС. Сейчас порог составляет 20 млн рублей до 2029 года. Распространить пониженный тариф страховых взносов 15% на все субъекты МСП.