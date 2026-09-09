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В Госдуму внесли законопроект о снижении НДС и повышении лимита УСН для МСП
Как отметили авторы инициативы, в этом году в России малый и средний бизнес столкнулся с проблемами из-за высокой стоимости кредитов и увеличения налоговой нагрузки. Законопроектом предлагаются следующие меры: Снизить НДС с 22% до 20% — чтобы уменьшить давление на цепочки поставок, производство, торговлю и сферу услуг и снизить риск переноса налоговой нагрузки в конечные цены. Вернуть порог доходов в 60 млн рублей для организаций и ИП, применяющих УСН, при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС. Сейчас порог составляет 20 млн рублей до 2029 года. Распространить пониженный тариф страховых взносов 15% на все субъекты МСП.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о снижении налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. Соответствующий документ опубликован 2 сентября, передала «Парламентская газета».

Как отметили авторы инициативы, в этом году в России малый и средний бизнес столкнулся с проблемами из-за высокой стоимости кредитов и увеличения налоговой нагрузки.

Законопроектом предлагаются следующие меры:

  1. Снизить НДС с 22% до 20% — чтобы уменьшить давление на цепочки поставок, производство, торговлю и сферу услуг и снизить риск переноса налоговой нагрузки в конечные цены.
  2. Вернуть порог доходов в 60 миллионов рублей для организаций и ИП, применяющих УСН, при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС. Сейчас порог составляет 20 миллионов рублей до 2029 года включительно.
  3. Распространить пониженный тариф страховых взносов 15% (с выплат свыше 1,5 МРОТ) на все субъекты МСП без исключений.