В Госдуму внесли проект о постоянном контроле за системами оповещения

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении постоянного государственного контроля за содержанием защитных сооружений гражданской обороны и систем оповещения населения. Документ опубликован в думской электронной базе. Согласно проекту, постоянный контроль установят в отношении граждан и организаций, которые владеют или пользуются защитными сооружениями гражданской обороны, а также создают локальные системы оповещения. Исключение составят организации Вооруженных сил России.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении постоянного государственного контроля за содержанием защитных сооружений гражданской обороны и систем оповещения населения. Документ опубликован в думской электронной базе.

Согласно проекту, постоянный контроль установят в отношении граждан и организаций, которые владеют или пользуются защитными сооружениями гражданской обороны, а также создают локальные системы оповещения. Исключение составят организации Вооруженных сил России.

Аналогичный режим предлагается ввести для органов власти, которые занимаются содержанием защитных сооружений и систем оповещения.

В пояснительной записке говорится, что мера направлена на повышение безопасности населения с учетом современных угроз, в том числе атак с применением ракетного вооружения и беспилотников.