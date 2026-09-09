В Госдуме предложили ввести выплату за уход за тяжелобольными родственниками

В Госдуме предложили ввести федеральную выплату для россиян, которые оставили работу ради постоянного ухода за тяжелобольными родственниками. Отмечается, что тяжелая болезнь одного человека часто приводит к потере дохода для всей семьи. Подчеркивается, что существующие меры поддержки не компенсируют потерю заработка, и в России нет общей федеральной выплаты для тех, кто оставляет работу ради ухода за взрослыми близкими. Предложение заключается в том, чтобы установить выплату не ниже одного МРОТ для родственников, ухаживающих за тяжелобольными, при условии подтверждения необходимости постоянного ухода врачами.

В Госдуме предложили ввести федеральную выплату для россиян, которые оставили работу ради постоянного ухода за тяжелобольными родственниками. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что тяжелая болезнь одного человека часто приводит к потере дохода для всей семьи. В случае инсульта, инвалидности или деменции близкого, помощь родственников становится необходимой, и многие из них вынуждены сокращать рабочие часы или увольняться.

По словам инициатора, существующие меры поддержки не компенсируют потерю заработка, и в России нет общей федеральной выплаты для тех, кто оставляет работу ради ухода за взрослыми близкими. Предложение заключается в том, чтобы установить выплату не ниже одного МРОТ для родственников, ухаживающих за тяжелобольными, при условии подтверждения необходимости постоянного ухода врачами. Также подчеркивается важность упрощения процесса оформления выплаты, чтобы семьи не сталкивались с дополнительными трудностями в сложный период.