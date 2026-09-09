Устный экзамен по истории в 9 классе станет допуском к ОГЭ

С 2028 года устный экзамен по истории станет дополнительным условием допуска девятиклассников к ОГЭ. Его будут сдавать все ученики девятых классов. Об этом РИА Новости сообщила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова. По ее словам, экзамен станет еще одним допуском к государственной итоговой аттестации наряду с устным собеседованием по русскому языку. От девятиклассников будут ждать знания ключевых исторических фактов, умения последовательно излагать свои мысли, приводить аргументы и отстаивать свою точку зрения.

С 2028 года устный экзамен по истории станет дополнительным условием допуска девятиклассников к ОГЭ. Его будут сдавать все ученики девятых классов. Об этом РИА Новости сообщила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.

По ее словам, экзамен станет еще одним допуском к государственной итоговой аттестации наряду с устным собеседованием по русскому языку.

От девятиклассников будут ждать знания ключевых исторических фактов, умения последовательно излагать свои мысли, приводить аргументы и отстаивать свою точку зрения.

Решетникова отметила, что устный формат соответствует особенностям истории как учебного предмета.