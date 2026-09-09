Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, как США могут ускорить урегулирование украинского конфликта. Об этом 9 сентября он заявил в беседе с корреспондентом «Вестей» Павлом Зарубиным.
Журналист спросил, что конкретно Соединенные Штаты могли бы сделать для скорейшего завершения конфликта на Украине.
«Прежде всего, наверное, прекратить оказывать любую помощь Киеву», — ответил Ушаков.
Он добавил, что разговор лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа проходил в закрытом режиме.
«Два президента беседовали и, естественно, обсуждался вопрос о достижении мирного урегулирования и, в частности, обсуждались возможности для достижения этого», — заключил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что готовых дорожных карт по урегулированию конфликта на Украине сейчас нет. При этом сохраняется политическое желание возобновить переговоры, говорил представитель Кремля.
Фото: кадр из видео, опубликованного в Telegram-канале Павла Зарубина.