Ушаков сообщил, как США могут ускорить урегулирование украинского конфликта

Журналист спросил, что конкретно Соединенные Штаты могли бы сделать для скорейшего завершения конфликта на Украине. «Прежде всего, наверное, прекратить оказывать любую помощь Киеву», — ответил Ушаков. Он добавил, что разговор лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа проходил в закрытом режиме. «Два президента беседовали и, естественно, обсуждался вопрос о достижении мирного урегулирования и, в частности, обсуждались возможности для достижения этого», — заключил он.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, как США могут ускорить урегулирование украинского конфликта. Об этом 9 сентября он заявил в беседе с корреспондентом «Вестей» Павлом Зарубиным.

Журналист спросил, что конкретно Соединенные Штаты могли бы сделать для скорейшего завершения конфликта на Украине.

«Прежде всего, наверное, прекратить оказывать любую помощь Киеву», — ответил Ушаков.

Он добавил, что разговор лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа проходил в закрытом режиме.

«Два президента беседовали и, естественно, обсуждался вопрос о достижении мирного урегулирования и, в частности, обсуждались возможности для достижения этого», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что готовых дорожных карт по урегулированию конфликта на Украине сейчас нет. При этом сохраняется политическое желание возобновить переговоры, говорил представитель Кремля.

Фото: кадр из видео, опубликованного в Telegram-канале Павла Зарубина.