Ушаков: Россия считает Абу-Даби приоритетной площадкой для встречи по Украине

Российская сторона определила столицу Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби — как приоритетную площадку для будущей встречи по украинскому урегулированию. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США уже проходили в Абу-Даби в два этапа — 23-24 января и 4-5 февраля 2026 года. После этого состоялся еще один раунд в Женеве (17-18 февраля), однако достичь каких-либо значимых соглашений не удалось. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сейчас ведется активная работа со стороны США для возобновления переговоров по Украине. «Мы рассчитываем на возобновление переговоров в трехстороннем формате — с участием России, Украины и США», — добавил он.

Российская сторона определила столицу Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби — как приоритетную площадку для будущей встречи по украинскому урегулированию. Об этом в интервью «Вестям» сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США уже проходили в Абу-Даби в два этапа — 23-24 января и 4-5 февраля 2026 года. После этого состоялся еще один раунд в Женеве (17-18 февраля), однако достичь каких-либо значимых соглашений не удалось.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сейчас ведется активная работа со стороны США для возобновления переговоров по Украине.

«Мы рассчитываем на возобновление переговоров в трехстороннем формате — с участием России, Украины и США», — добавил он.