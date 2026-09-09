Улицу в Рязани намерены назвать в честь композитора Анатолия Новикова

Губернатору Павлу Малкову доложили о планах празднования 130-летия композитора Анатолия Новикова. 9 сентября на заседании регионального правительства с докладом выступила министр культуры Екатерина Шуранова. 30 сентября исполняется 130 лет со дня рождения Анатолия Новикова. Губернатор отметил, что сейчас создана рабочая группа по подготовке к празднованию юбилея композитора и разработан план мероприятий. «Для меня удивительно то, что его песни знают абсолютно все, а то, что он родом из Скопина, — далеко не все», — сказал Малков. Министр культуры доложила, что во всех учреждениях культуры проходят тематические мероприятия: вечера памяти, лекции, концерты, выставки, кинопоказы. Также она отметила, что 30 сентября на малой родине композитора в Скопине планируется большой фестиваль с участием региональных творческих коллективов.

Губернатору Павлу Малкову доложили о планах празднования 130-летия композитора Анатолия Новикова. 9 сентября на заседании регионального правительства с докладом выступила министр культуры Екатерина Шуранова.

30 сентября исполняется 130 лет со дня рождения Анатолия Новикова. Губернатор отметил, что сейчас создана рабочая группа по подготовке к празднованию юбилея композитора и разработан план мероприятий.

«Для меня удивительно то, что его песни знают абсолютно все, а то, что он родом из Скопина, — далеко не все», — сказал Малков.

Министр культуры доложила, что во всех учреждениях культуры проходят тематические мероприятия: вечера памяти, лекции, концерты, выставки, кинопоказы.

Также она отметила, что 30 сентября на малой родине композитора в Скопине планируется большой фестиваль с участием региональных творческих коллективов.

«Мало кто знает, что Новиков написал гимн молодёжи, и есть идея сделать большой молодежный флешмоб, чтобы ближе познакомить с его творчеством», — рассказала министр культуры.

Своё участие во флешмобе уже подтвердил правнук Анатолия Новикова Григорий Петушков.

«Дополнительно с администрацией города сейчас рассматриваем возможность присвоения имени Анатолия Новикова одной из строящихся улиц», — заключила Екатерина Шуранова.