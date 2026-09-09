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Ученые назвали вулканы России, которые могут проснуться в любой момент
В России продолжают сохранять потенциальную активность несколько вулканов, несмотря на отсутствие недавних извержений. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на интернет-издание «Подмосковье сегодня». Ведущий научный сотрудник кафедры петрологии и вулканологии МГУ Владимир Сывороткин сообщил, что отсутствие извержений не свидетельствует о прекращении процессов в недрах земли. Ученый выделил спящие вулканы Эльбрус и Казбек на Кавказе, которые проявляют геотермальную активность и выделяют газы. Основная зона вулканической активности в стране находится на Дальнем Востоке, где расположены десятки вулканов, включая Ключевскую и Авачинскую сопки. Последнее извержение Ключевского вулкана произошло летом 2023 года.

В России продолжают сохранять потенциальную активность несколько вулканов, несмотря на отсутствие недавних извержений. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ведущий научный сотрудник кафедры петрологии и вулканологии МГУ Владимир Сывороткин сообщил, что отсутствие извержений не свидетельствует о прекращении процессов в недрах земли.

Ученый выделил спящие вулканы Эльбрус и Казбек на Кавказе, которые проявляют геотермальную активность и выделяют газы. Основная зона вулканической активности в стране находится на Дальнем Востоке, где расположены десятки вулканов, включая Ключевскую и Авачинскую сопки.

Последнее извержение Ключевского вулкана произошло летом 2023 года.