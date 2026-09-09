У жителя Рязанской области конфисковали автомобиль за повторную пьяную езду

Установлено, что 43-летний мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду на автомобиле. Спустя несколько месяцев он вновь употребил спиртное и сел за руль ВАЗ-211340. Злоумышленника поймали сотрудники Госавтоинспекции. Сараевский районный суд признал жителя рабочего поселка Сараи виновным и назначил ему штраф 80 000 рублей. Также злоумышленника на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Автомобиль конфискован. Приговор в законную силу не вступил.

У жителя рабочего поселка Сараи конфисковали автомобиль за повторную пьяную езду. Об этом сообщили 8 сентября в пресс-службе Сараевского районного суда.

Установлено, что 43-летний мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду на автомобиле. Спустя несколько месяцев он вновь употребил спиртное и сел за руль ВАЗ-211340. Злоумышленника поймали сотрудники Госавтоинспекции.

Сараевский районный суд признал жителя рабочего поселка Сараи виновным и назначил ему штраф 80 000 рублей. Также злоумышленника на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Автомобиль конфискован.

Приговор в законную силу не вступил.