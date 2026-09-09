Скончалась художник-декоратор Музыкального театра Карелии Анна Голланд

После продолжительной болезни ушла из жизни художник-декоратор Анна Игоревна Голланд, проработавшая 16 лет в Музыкальном театре Карелии. Об этом сообщила администрация театра в своем официальном аккаунте во «ВКонтакте». Анна Голланд, имевшая 33 года профессионального опыта, начала свою карьеру в 1992 году в Республиканском центре искусств. С 1993 по 2009 год она трудилась в театре «Творческая мастерская», где совместно с главным художником Сергеем Терентьевым создала множество знаковых спектаклей, таких как «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Зойкина квартира». В Музыкальный театр Карелии Анна перешла в 2009 году и оставалась там до 2025 года, принимая участие в создании масштабных постановок, включая «Щелкунчик», «Травиата» и «Евгений Онегин».

После продолжительной болезни ушла из жизни художник-декоратор Анна Игоревна Голланд, проработавшая 16 лет в Музыкальном театре Карелии. Об этом сообщила администрация театра в своем официальном аккаунте во «ВКонтакте».

Анна Голланд, имевшая 33 года профессионального опыта, начала свою карьеру в 1992 году в Республиканском центре искусств. С 1993 по 2009 год она трудилась в театре «Творческая мастерская», где совместно с главным художником Сергеем Терентьевым создала множество знаковых спектаклей, таких как «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Зойкина квартира». В Музыкальный театр Карелии Анна перешла в 2009 году и оставалась там до 2025 года, принимая участие в создании масштабных постановок, включая «Щелкунчик», «Травиата» и «Евгений Онегин».

Коллеги описывают Анну как ответственного и добросовестного работника с отличным чувством юмора. Ее уход стал тяжелой утратой для театра. Прощание с Анной Голланд состоится 11 сентября с 13:00 до 14:00 мск в траурном зале на Вольной, 4.

Фото: официальная страница Музыкального театра Карелии во «ВКонтакте».