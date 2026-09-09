Рязанскую компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей за порчу почвы

ООО «Ливадия» оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушения земельного законодательства в Захаровском районе. Внеплановая проверка прошла 26 мая. Специалисты установили, что на сельскохозяйственном участке площадью 0,85 гектара был перекрыт плодородный слой почвы. Россельхознадзор отобрал образцы грунта и направил их на исследование в лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ». Анализ показал снижение основных агрохимических показателей, которые влияют на плодородие почвы. В августе компанию признали виновной по ч. 2 ст. 8.6 и ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Ей назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.

ООО «Ливадия» оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушения земельного законодательства в Захаровском районе. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Внеплановая проверка прошла 26 мая. Специалисты установили, что на сельскохозяйственном участке площадью 0,85 гектара был перекрыт плодородный слой почвы.

Россельхознадзор отобрал образцы грунта и направил их на исследование в лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ». Анализ показал снижение основных агрохимических показателей, которые влияют на плодородие почвы.

В августе компанию признали виновной по ч. 2 ст. 8.6 и ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Ей назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.

Кроме того, «Ливадии» выдали предписание устранить нарушение. Его исполнение Россельхознадзор взял на контроль.