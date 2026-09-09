Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 09
19°
Чтв, 10
25°
Птн, 11
18°
ЦБ USD 86.47 0.28 09/09
ЦБ EUR 100.5 0.33 09/09
Нал. USD 86.06 / 86.35 09/09 12:20
Нал. EUR 101.00 / 101.64 09/09 12:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
Вчера 13:27
1 034
В Рязани сотня средневековых бойцов поучаствовали в рыцарском турнире...
5 сентября территория Борок наполнилась размеренным зво...
7 сентября 2026 16:50
587
Как топливо Евро-2 и Евро-3 влияет на современные автомобили
Топливо стандартов Евро-2, -3 и -4 значительно уступает...
4 сентября 12:54
1 529
Почему бензин в Рязани продаётся по 120 рублей и когда появится Евро-2...
Бензин по 120 рублей на заправках в Рязани уже давно ни...
3 сентября 13:32
3 709
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанскую компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей за порчу почвы
ООО «Ливадия» оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушения земельного законодательства в Захаровском районе. Внеплановая проверка прошла 26 мая. Специалисты установили, что на сельскохозяйственном участке площадью 0,85 гектара был перекрыт плодородный слой почвы. Россельхознадзор отобрал образцы грунта и направил их на исследование в лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ». Анализ показал снижение основных агрохимических показателей, которые влияют на плодородие почвы. В августе компанию признали виновной по ч. 2 ст. 8.6 и ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Ей назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.

ООО «Ливадия» оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушения земельного законодательства в Захаровском районе. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Внеплановая проверка прошла 26 мая. Специалисты установили, что на сельскохозяйственном участке площадью 0,85 гектара был перекрыт плодородный слой почвы.

Россельхознадзор отобрал образцы грунта и направил их на исследование в лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ». Анализ показал снижение основных агрохимических показателей, которые влияют на плодородие почвы.

В августе компанию признали виновной по ч. 2 ст. 8.6 и ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Ей назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.

Кроме того, «Ливадии» выдали предписание устранить нарушение. Его исполнение Россельхознадзор взял на контроль.