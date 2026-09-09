Рязанские хирурги сохранили почку пациентке с серьёзным осложнением

В отделение урологии поступила пациентка с диагнозом «обострение хронического пиелонефрита». При обследовании врачи обнаружили серьёзную патологию — нарушение выделительной функции правой почки на фоне правостороннего гидронефроза, вызванного сужением нижней трети правого мочеточника. После того как врачам удалось купировать острое воспаление и стабилизировать состояние женщины, ее начали готовить к плановой хирургической коррекции. Лапароскопическую операцию Боари (цистоуретеропластику) провели заведующий 1‑м хирургическим отделением Владимир Барсуков и Андрей Савченко.

Хирурги рязанской ОКБ сохранили почку пациентке с серьёзным осложнением. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В отделение урологии поступила пациентка с диагнозом «обострение хронического пиелонефрита». При обследовании врачи обнаружили серьёзную патологию — нарушение выделительной функции правой почки на фоне правостороннего гидронефроза, вызванного сужением нижней трети правого мочеточника.

«Пиелонефрит — это длительное инфекционно-воспалительное заболевание почек, при котором поражаются чашечно-лоханочная система и ткань почки. Главная причина — нарушение оттока мочи (камни, рефлюкс, анатомические дефекты), из-за которого инфекция постоянно возвращается в почку. Воспаление приводит к рубцеванию и деформации почки, а со временем — к потере её функции. Часто протекает скрыто. При обострении возникают боль в пояснице, температура, слабость», — рассказал заведующий отделением урологии Андрей Савченко.

После того как врачам удалось купировать острое воспаление и стабилизировать состояние женщины, ее начали готовить к плановой хирургической коррекции.

Лапароскопическую операцию Боари (цистоуретеропластику) провели заведующий 1‑м хирургическим отделением Владимир Барсуков и Андрей Савченко. В ходе малоинвазивного вмешательства из лоскута мочевого пузыря сформировали новую устьевую часть мочеточника — это позволило восстановить естественный отток мочи.

Операция прошла без осложнений. На пятые сутки пациентку выписали в удовлетворительном состоянии.