Рязанская область вошла в топ-32 регионов по цифровизации услуг для экспортеров

Рязанская область вошла в число 32 российских регионов, где услуги регионального экспортного центра полностью перевели в электронный вид. Об этом сообщает Российский экспортный центр. Всего в рамках проекта РЭЦ оцифровали 84 региональные услуги. Они доступны в информационной системе «Одно окно» Единого каталога услуг и мер поддержки на платформе «Мой экспорт» («Госуслуги ВЭД»). Теперь рязанские предприниматели могут онлайн подавать заявки на участие в бизнес-миссиях, вебинарах и акселерационных программах, а также оформлять документы для получения льготных займов и грантов.

Рязанская область вошла в число 32 российских регионов, где услуги регионального экспортного центра полностью перевели в электронный вид. Об этом сообщает Российский экспортный центр.

Всего в рамках проекта РЭЦ оцифровали 84 региональные услуги. Они доступны в информационной системе «Одно окно» Единого каталога услуг и мер поддержки на платформе «Мой экспорт» («Госуслуги ВЭД»).

Теперь рязанские предприниматели могут онлайн подавать заявки на участие в бизнес-миссиях, вебинарах и акселерационных программах, а также оформлять документы для получения льготных займов и грантов.

В перечень регионов, полностью переведших услуги экспортных центров в электронный вид, вошли также Москва, Московская, Нижегородская, Владимирская, Липецкая, Самарская, Саратовская и другие области.