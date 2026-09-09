Рязанцы пожаловались на маршрутку, которая проезжает мимо остановок

Об этом сообщили в соцсетях. По словам местной жительницы, автобус № 33 четыре раза проехал мимо. «Народу относительно нормально в ней, еще человека 4 залезет», — отмечает она. Фотографию рязанка сделала в среду, 9 сентября.