Рязанцев предупредили о плановом отключении электричества 9 сентября
С 09:00 до 16:00 9 сентября электричество отключили по следующим адресам: Солотчинское шоссе, строение № 80, дома № 58, 60, 64, 68, 70; улица Санаторий, дома № 36-40, 47-49. Причина отключения — опиловка деревьев. Работы проводятся в рамках ежегодного обслуживания сетей.
Рязанцев предупредили о плановом отключении электричества 9 сентября. Об этом сообщили в РГРЭС.
С 09:00 до 16:00 9 сентября электричество отключили по следующим адресам:
- Солотчинское шоссе, строение № 80, дома № 58, 60, 64, 68, 70;
- улица Санаторий, дома № 36-40, 47-49.
Причина отключения — опиловка деревьев. Работы проводятся в рамках ежегодного обслуживания сетей.