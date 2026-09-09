Россияне массово пожаловались на сбои в работе нейросети DeepSeek

Российские пользователи массово жаловались на сбои в работе китайской нейросети DeepSeek, сообщает «Абзац» со ссылкой на Downdetector. За последние 15 минут поступило 41 жалоба, а за сутки количество обращений превысило 400. Больше всего проблем наблюдается у пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской и Воронежской областях. Россияне сообщают, что нейросеть не отвечает на запросы или выдает сообщение о слишком большом количестве запросов. Ранее аналогичные проблемы возникли у сервиса ChatGPT, когда пользователи по всему миру сталкивались с недоступностью чатов и функций генерации изображений.

Российские пользователи массово жаловались на сбои в работе китайской нейросети DeepSeek, сообщает «Абзац» со ссылкой на Downdetector.

За последние 15 минут поступило 41 жалоба, а за сутки количество обращений превысило 400. Больше всего проблем наблюдается у пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской и Воронежской областях. Россияне сообщают, что нейросеть не отвечает на запросы или выдает сообщение о слишком большом количестве запросов.

Ранее аналогичные проблемы возникли у сервиса ChatGPT, когда пользователи по всему миру сталкивались с недоступностью чатов и функций генерации изображений.