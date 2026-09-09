Россиянам напомнили о грядущей сокращенной неделе

Отмечается, что четырехдневная рабочая неделя ждет россиян в начале ноября — это связано с празднованием Дня народного единства. Праздник выпадает на среду. Этот день будет выходным. Рабочий день 3 ноября сократят на час.