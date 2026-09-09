Россиян призвали не выезжать из страны ради отпуска

С таким заявлением Онищенко выступил после сообщений Telegram-канала Shot о массовом отравлении россиян в пятизвездочном отеле в Турции. «Мы предупреждали наших туристов о рисках (инфекций — ред.), давайте будем защищать себя, не выезжая за пределы нашей страны, изучив все дотошно. И, конечно, лучше всего отдыхать в России», — приводятся слова Онищенко.