Российские войска освободили Озерное в Харьковской области

За сутки средства ПВО сбили 1185 беспилотников. Уничтожено восемь управляемых авиабомб, три реактивных снаряда HIMARS и крылатая ракета большой дальности «Нептун». Армия поразила вражеские цеха сборки беспилотников большой дальности и места их хранения, объекты топливно-энергетической и транспортно-логистической инфраструктуры Украины, склады боеприпасов.