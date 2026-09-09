Ремонт моста через реку Пра в Рязанской области завершат осенью 2026 года

В Клепиковском округе продолжается ремонт моста через реку Пра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Отмечается, что объект, расположенный на Егорьевском шоссе в деревне Тюрвищи, связывает Рязанскую область с Московской. На правом направлении моста уже завершены все работы: выполнены монтажные работы, уложено новое покрытие и установлены современные барьерные и перильные ограждения. В настоящее время специалисты трудятся над второй частью искусственного сооружения. Ремонт планируют завершить осенью этого года.