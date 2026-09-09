ПВО за ночь сбила более 500 украинских БПЛА над регионами России

В ночь на 9 сентября ПВО сбила 596 украинских БПЛА. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.