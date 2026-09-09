Путин заявил о планах ввести безвизовый режим с Вьетнамом

Россия работает над введением безвизового режима для граждан Вьетнама. Об этом заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Вьетнама То Ламом. Об этом сообщает «Интерфакс». «Работаем над тем, чтобы уже в ближайшее время ввести безвизовый режим и для вьетнамских друзей», — сказал Путин. Президент отметил, что российским туристам уже не требуется виза для поездок во Вьетнам. В 2025 году страну посетили почти 700 тысяч россиян, а за первую половину 2026 года — более 800 тысяч.

Россия работает над введением безвизового режима для граждан Вьетнама. Об этом заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Вьетнама То Ламом. Об этом сообщает «Интерфакс».

"Работаем над тем, чтобы уже в ближайшее время ввести безвизовый режим и для вьетнамских друзей", — сказал Путин.

Президент отметил, что российским туристам уже не требуется виза для поездок во Вьетнам. В 2025 году страну посетили почти 700 тысяч россиян, а за первую половину 2026 года — более 800 тысяч.

По итогам переговоров Россия и Вьетнам также подписали пакет двусторонних договоренностей.