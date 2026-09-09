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Проект для реставрации филиала института культуры в Рязани готов
Проектно-сметная документация для реставрации здания рязанского филиала Московского государственного института культуры на площади Театральной готова. Об этом стало известно на заседании Рязанской областной Думы в ходе правительственного часа. Парламентарии обсудили состояние школ искусств в регионе. Депутат Андрей Глазунов обратил внимание на то, что в детской школе искусств № 1 в Рязани капитальный ремонт не проводился с момента открытия здания. Министр культуры Рязанской области Екатерина Шуранова признала наличие проблем, отметив, что в текущем году в регионе открываются четыре обновленные школы искусств, в том числе в Спасске. Ведется работа по разработке проектной документации для школы в Рыбновском районе.

Проектно-сметная документация для реставрации здания рязанского филиала Московского государственного института культуры на площади Театральной готова. Об этом стало известно на заседании Рязанской областной Думы в ходе правительственного часа.

Парламентарии обсудили состояние школ искусств в регионе. Депутат Андрей Глазунов обратил внимание на то, что в детской школе искусств № 1 в Рязани капитальный ремонт не проводился с момента открытия здания.

Министр культуры Рязанской области Екатерина Шуранова признала наличие проблем, отметив, что в текущем году в регионе открываются четыре обновленные школы искусств, в том числе в Спасске. Ведется работа по разработке проектной документации для школы в Рыбновском районе.

По ее словам, в небольших округах вопросы решаются оперативнее, чем в городе. Касательно школы искусств № 1 министр пояснила, что здание находится в собственности у двух владельцев, что создает сложности. Шуранова согласилась с оценкой депутата об отсутствии ремонта с момента постройки, добавив, что существующие процедуры требуют времени, несмотря на желание реализовать все улучшения сразу.

Отдельно она отметила высокую потребность в качественной детской школе искусств и организации досуга на обширной территории Дашково-Песочни. Для этого региональные власти ежегодно подают заявки на привлечение средств для реконструкции кинотеатра Октябрь. В марте сообщалось, что документация проходит государственную экспертизу. После реконструкции планировалось, что кинозал на 450 мест превратится в многофункциональный концертный зал с современной акустикой и возможностью показа фильмов.

Также Шуранова отметила, что реализация проекта по реставрации филиала института культуры готова.

«Надо, чтобы студенты могли получать профильное образование, не уезжая в Москву», — отметила министр.

В марте 2026 года стало известно, что на разработку проектно-сметной документации для реставрации здания рязанского филиала Московского государственного института культуры выделили 37,3 миллиона рублей. Подрядчику предстояло провести комплексное обследование объекта, который является памятником культуры регионального значения и находится в неудовлетворительном состоянии, а также разработать проект его восстановления с сохранением исторического облика и адаптацией под современные нужды, включая прокладку инженерных коммуникаций и благоустройство территории.