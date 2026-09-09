Песков заявил о плачевном положении Киева

Киевский режим находится в плачевном положении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости. По словам Пескова, готовность Владимира Зеленского к компромиссам появилась после заявления Владимира Путина о том, что Киев открыл «ящик Пандоры». Песков отметил, что Украине известно, на какие уступки необходимо пойти для урегулирования конфликта.

Киевский режим находится в плачевном положении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Пескова, готовность Владимира Зеленского к компромиссам появилась после заявления Владимира Путина о том, что Киев открыл «ящик Пандоры». Песков отметил, что Украине известно, на какие уступки необходимо пойти для урегулирования конфликта.

Пресс-секретарь президента связал готовность Киева к гибкости с нехваткой денег и оружия. При этом Россия рассчитывает, что США продолжат миротворческие усилия по украинскому урегулированию.

Песков также заявил, что есть понимание о возобновлении трехсторонних встреч по урегулированию конфликта.