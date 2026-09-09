Песков заявил, что повышения налогов в России не обсуждалось

Повышение налогов в России на фоне роста дефицита бюджета не обсуждалось. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, показатель дефицита бюджета является подвижным и не должен вызывать серьезной обеспокоенности. Ранее Минфин сообщил, что за январь-август дефицит составил 2,5% ВВП. Правительство прогнозировало по итогам года показатель на уровне 1,6%.

Повышение налогов в России на фоне роста дефицита бюджета не обсуждалось. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, показатель дефицита бюджета является подвижным и не должен вызывать серьезной обеспокоенности. Ранее Минфин сообщил, что за январь-август дефицит составил 2,5% ВВП. Правительство прогнозировало по итогам года показатель на уровне 1,6%.

Песков также заявил, что готовых дорожных карт по урегулированию конфликта на Украине сейчас нет. При этом, по его словам, сохраняется политическое желание возобновить переговоры.

Кремль рассчитывает, что трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию возобновятся в обозримой перспективе.

Работа России и США по обмену заключенными продолжается. По словам представителя Кремля, этот вопрос обсуждается в том числе на высшем уровне.