Павлу Малкову доложили о развитии профильного образования в регионе

Губернатору Павлу Малкову рассказали о развитии профильных классов в новом учебном году. 9 сентября на заседании облправительства с докладом выступила министр образования региона Ольга Прушковская. В 2026 учебном году в Рязанской области работает 780 профильных классов по 10 направлениям: физико-математическое, гуманитарное, естественно-научное, медицинское, агроклассы, экономические, кадетские и дорожные, технологические. «По сравнению с прошлым учебным годом количество таких классов увеличилось на 78, наиболее востребованные — физико-математические и естественно-научные, их количество увеличилось в этом году на 32», — сообщила министр образования.

Губернатору Павлу Малкову рассказали о развитии профильных классов в новом учебном году. 9 сентября на заседании облправительства с докладом выступила министр образования региона Ольга Прушковская.

В 2026 учебном году в Рязанской области работает 780 профильных классов по 10 направлениям: физико-математическое, гуманитарное, естественно-научное, медицинское, агроклассы, экономические, кадетские и дорожные, технологические.

«По сравнению с прошлым учебным годом количество таких классов увеличилось на 78, наиболее востребованные — физико-математические и естественно-научные, их количество увеличилось в этом году на 32», — сообщила министр образования.

Также на заседании отметили устойчивый рост интереса обучающихся к инженерному образованию: ежегодно увеличивается количество учеников, которые выбирают для сдачи ЕГЭ предметы данных профилей.

Ольга Прушковская сообщила, что развивают и кадетские классы. В этом году открыли 12 таких классов: десять при следственном комитете и два при УМВД по Рязанской области. Всего в регионе — 34 таких класса разной специализации: МВД, ВДВ, Росгвардия, МЧС.

Павел Малков отметил, что очень важно, чтобы такие классы были по-настоящему профильными и их становилось больше. А сопровождать их должны специалисты соответствующих предприятий, добавил глава региона.

«Надо, чтобы они не просто открыли и повесили табличку свою, а участвовали потом в жизни классов, приглашали детей, сами приходили и рассказывали. Смотрели, чтобы это действительно было профориентацией», — заключил губернатор.