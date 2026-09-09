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Павел Малков: для нас особенно важно, что участники СВО продолжают помогать своей стране и родному региону
Губернатор Павел Малков провел рабочую встречу с кавалером трех орденов Мужества, участником федеральной программы «Время героев» Сергеем Пугачевым. Он назначен заместителем министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области, сообщает региональное правительство.

Губернатор Павел Малков провел рабочую встречу с кавалером трех орденов Мужества, участником федеральной программы «Время героев» Сергеем Пугачевым. Он назначен заместителем министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области, сообщает региональное правительство.

Губернатор Павел Малков отметил, что Сергей Пугачев прошел серьезный путь: «Сергей Александрович, вы являетесь участником СВО, гвардейцем-десантником, участником федеральной программы „Время героев“. Я был вашим наставником в рамках программы и видел, как проходили обучение и стажировку в Правительстве области. Уверен, что ваши опыт и ответственность будут полезны региону. Для нас особенно важно, что участники СВО продолжают помогать своей стране и родному региону. Работа ответственная, у вас впереди много задач, в том числе по развитию дорожной сети и общественного транспорта. Уверен, что вы со всем справитесь».

На встрече глава региона обозначил приоритетные направления, на которые следует обратить повышенное внимание в ходе работы в министерстве транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

Сергей Пугачев отметил особую значимость и ответственность предстоящей работы в Рязанской области — регионе, где он учился, проходил службу и живет уже более десяти лет. «Для меня большая честь и ответственность работать на развитие Рязанской области — региона, который стал для меня по-настоящему родным. Транспортная система имеет ключевое значение для экономики, социальной сферы, здравоохранения и качества жизни людей. От ее технологичности, доступности и безопасности зависит развитие территорий и возможности каждого человека, — сказал он. — Вы были моим наставником на программе „Время героев“, учили выстраивать работу от реальных запросов жителей, видеть за каждым управленческим решением конкретного человека и отвечать за достигнутый результат. Этот принцип особенно важен для транспортной отрасли, где от качества транспортной инфраструктуры зависят связанность территорий и устойчивое развитие области. Вместе с управленческой командой региона будем работать над внедрением современных решений и повышением доступности транспортных услуг. Наша общая задача — сделать транспортную систему более удобной, надежной и безопасной для жителей региона».

Сергей Пугачев в июне 2025 года стал одним из 85 участников второго потока программы «Время героев», инициированной Президентом России В. В. Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с Президентской платформой «Россия — страна возможностей». Сергей Пугачев родился в 1982 году в Тамбове. За проявленный в ходе специальной военной операции героизм был награжден орденом Александра Невского с мечами, тремя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.