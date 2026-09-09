Очевидцы сообщили о гибели подростка под окнами многоэтажки в Рязани

По словам рязанцев, трагедия произошла утром 8 сентября. Тело ученика 10 класса обнаружили возле дома на улице Телевизионной. Отмечается, что перед трагедией молодой человек не смог пересдать экзамен. Официальной информации об инциденте нет.

Очевидцы сообщили о гибели подростка под окнами многоэтажки в Рязани. Об этом сообщается в соцсетях.

По словам рязанцев, трагедия произошла утром 8 сентября. Тело ученика 10 класса обнаружили возле дома на улице Телевизионной.

Отмечается, что перед трагедией молодой человек не смог пересдать экзамен.

Официальной информации об инциденте нет.