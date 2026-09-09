Назначен новый замминистра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области

Заместителем министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области назначен Сергей Пугачёв. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков. По словам главы региона, с Сергеем Пугачёвым 9 сентября обсудили его новую работу и задачи. Отмечается, что новый замминистра — участник СВО, гвардеец-десантник, кавалер трёх орденов Мужества. Он прошёл обучение в федеральной программе «Время героев», а также стажировку в правительстве области, где Павел Малков был его наставником. «Впереди много задач по развитию общественного транспорта, повышению доступности и безопасности транспортной системы. Важно смотреть на общественный транспорт глазами жителей, которые каждый день им пользуются — добираются на работу, учёбу и домой. Уверен, что его опыт и знания будут полезны региону», — написал губернатор.

Заместителем министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области назначен Сергей Пугачёв. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

По словам главы региона, с Сергеем Пугачёвым 9 сентября обсудили его новую работу и задачи.

Отмечается, что новый замминистра — участник СВО, гвардеец-десантник, кавалер трёх орденов Мужества. Он прошёл обучение в федеральной программе «Время героев», а также стажировку в правительстве области, где Павел Малков был его наставником.

«Впереди много задач по развитию общественного транспорта, повышению доступности и безопасности транспортной системы. Важно смотреть на общественный транспорт глазами жителей, которые каждый день им пользуются — добираются на работу, учёбу и домой. Уверен, что его опыт и знания будут полезны региону», — написал губернатор.

Фото: канал Павла Малкова в мессенджере «Макс».