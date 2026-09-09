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На трассе в Рязанской области задержали наркокурьера, перевозившего почти 2 кг мефедрона
63-летнего жителя одного из регионов ЦФО остановили на 302 км трассы Р-22 «Каспий». В его машине полицейские нашли две упаковки с производным N-метилэфедрона общей массой 1 килограмм 952 грамма. Оперативники выяснили, что ранее мужчина успел сделать два тайника с наркотиками в Московской области. В окрестностях Домодедова полицейские обнаружили и изъяли две упаковки с производным N-метилэфедрона общей массой 1 килограмм 456 граммов. Таким образом, результатом проведенных оперативно-розыскных мероприятий стало суммарное изъятие из незаконного оборота 3 килограммов 408 граммов «синтетики». В полиции задержанный рассказал, что ранее занимался бизнесом, но лишился прежних доходов и решил начать перевозить наркотики.

На трассе в Рязанской области задержали наркокурьера, перевозившего почти 2 кг мефедрона. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

63-летнего жителя одного из регионов ЦФО остановили на 302 км трассы Р-22 «Каспий». В его машине полицейские нашли две упаковки с производным N-метилэфедрона общей массой 1 килограмм 952 грамма.

Оперативники выяснили, что ранее мужчина успел сделать два тайника с наркотиками в Московской области. В окрестностях Домодедова полицейские обнаружили и изъяли две упаковки с производным N-метилэфедрона общей массой 1 килограмм 456 граммов.

Таким образом, результатом проведенных оперативно-розыскных мероприятий стало суммарное изъятие из незаконного оборота 3 килограммов 408 граммов «синтетики».

В полиции задержанный рассказал, что ранее занимался бизнесом, но лишился прежних доходов и решил начать перевозить наркотики.

Мужчину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.