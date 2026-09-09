На пяти улицах Рязани отключили свет
В среду, 9 сентября, произошло аварийное отключение электроэнергии по следующим улицам: 7 Район, 8 Район, 11 Район, Почтовая, п. Шпалозавода. Специалисты пообещали восстановить подачу света в течение 3 часов.
На пяти улицах Рязани отключили свет. Об этом сообщает пресс-служба электросетей.
В среду, 9 сентября, произошло аварийное отключение электроэнергии по следующим улицам:
- 7 Район,
- 8 Район,
- 11 Район,
- Почтовая,
- п. Шпалозавода.
Специалисты пообещали восстановить подачу света в течение 3 часов.